Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'da kamyonun dorsesinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu araçta bulunan Mevlan Özden hayatını kaybetti
Giriş: 07.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:14
Merkez Karaköprü ilçesi Günışık Mahallesinde kamyonun dorsesinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu araçta bulunan Mevlan Özden (43) akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Özden, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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