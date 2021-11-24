Çekici, minibüse çarptı: 14 kişi yaralı

Sürücüsü belirlenemeyen 27 AFH 209 plakalı çekici, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde, yol kenarında bekleyen Fevzi Artık'ın kullandığı 63AAJ 939 plakalı minibüse arkadan çarptı.

AA'nın haberine göre; kazanın etkisiyle her iki araç şarampole düştü.

Yaralanan aralarında çocukların da olduğu 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.