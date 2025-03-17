Şanlıurfa'da bulunan Roma dönemine ait columbariumlar kayıt altına alınıyor

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haliliye ve Bozova ilçelerinde columbariumların (Ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği yer altı yapıları. Terim Latince columba, güvercin türemiştir) yer aldığını belirtti.

REKLAM advertisement1

Kültür Envanteri Projesi kapsamındaki columbariumların Roma dönemine ait olduğunu bildiren Şıldak, söz konusu eserlerin Anadolu'da az sayıda örneği bulunduğunu ifade etti.

Columbariumların yer altı yapısı olduğunu aktaran Şıldak, bu yapılarda ölülerin küllerini saklamak için kullanılan kapların yerleştirildiği nişlerin bulunduğunu kaydetti.