Şanlıurfa'da "anıza ekim" sonuçları paylaşıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toprak işlemesiz anıza doğrudan mısır ekimi ile elde edilen başarılı sonuçları tarlada çiftçi ile buluşturdu. Akçakale işletmesinde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde üretici ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekibi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 10 dönümlük alanda yapılan mısır ekimi ve sonuçlarını üretici ile paylaştı.

Tarlada bölge çiftçisine süreç ile ilgili bilgiler veren GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman, "Çiftçimiz bu yöntemle topraklarını sürmedikleri için dekara maliyet alanında 5 ila 7 litre arasında yakıt düşüşü sağlamış oluyor. Bununla birlikte yine toprak sürülmediği sürümden kurtulmuş olunuyor ve toprağın organik yapısı bozulmuyor. Yine bu yöntemle erozyonun önüne geçiliyor, haliyle nem kaybı önlenerek sulama miktarında da düşüş gözleniyor. Tüm bunlar bizim çalışmamızın ana hedefiydi. Bunda da başarılı olduk ve bugün ortak çalışma yürüttüğümüz Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği tarla günü etkinliğinde çiftçilerimize anlattık" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Halil Hatipoğlu da buluşmada Şanlıurfa'nın verimli topraklarını koruyarak gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde aktarmak istediklerini belirterek , "Özellikle bölgemizde hasat sonrası maalesef sıkça görülen anız yangınları doğaya, toprağa ve canlı yaşamına büyük zaralar veriyor. Dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde uygulanan bu yöntem hem doğal kaynakların korunması hem de üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması açısından yeni bir bakış kazandırıyor. İklim dostu bir tarım modelinin temelini oluşturan bu yöntemi tüm çiftçilerimize anlatmak ve yaymak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Aldeniz, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İsmail Şeyhanlı, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. İbrahim Halil Çetiner, TKDK İl Koordinatörü Beyhan Gergerli, TMO Şube Müdürü Faruk Fırat, Tarım ve Orman İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.