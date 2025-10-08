Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Şanlıurfa'da "anıza ekim" sonuçları paylaşıldı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da belediyenin hayata geçirdiği anıza ekim metodu sonuç verdi

        Şanlıurfa'da anız yangınlarının önüne geçmek ve çiftçiye bu alanda örnek tarım uygulamaları sunmak için anıza ekim metodunu hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, elde edilen başarılı sonuçları tarlada çiftçi ile paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da "anıza ekim" sonuçları paylaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toprak işlemesiz anıza doğrudan mısır ekimi ile elde edilen başarılı sonuçları tarlada çiftçi ile buluşturdu. Akçakale işletmesinde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde üretici ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekibi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 10 dönümlük alanda yapılan mısır ekimi ve sonuçlarını üretici ile paylaştı.

        Tarlada bölge çiftçisine süreç ile ilgili bilgiler veren GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman, "Çiftçimiz bu yöntemle topraklarını sürmedikleri için dekara maliyet alanında 5 ila 7 litre arasında yakıt düşüşü sağlamış oluyor. Bununla birlikte yine toprak sürülmediği sürümden kurtulmuş olunuyor ve toprağın organik yapısı bozulmuyor. Yine bu yöntemle erozyonun önüne geçiliyor, haliyle nem kaybı önlenerek sulama miktarında da düşüş gözleniyor. Tüm bunlar bizim çalışmamızın ana hedefiydi. Bunda da başarılı olduk ve bugün ortak çalışma yürüttüğümüz Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği tarla günü etkinliğinde çiftçilerimize anlattık" dedi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Halil Hatipoğlu da buluşmada Şanlıurfa'nın verimli topraklarını koruyarak gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde aktarmak istediklerini belirterek , "Özellikle bölgemizde hasat sonrası maalesef sıkça görülen anız yangınları doğaya, toprağa ve canlı yaşamına büyük zaralar veriyor. Dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde uygulanan bu yöntem hem doğal kaynakların korunması hem de üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması açısından yeni bir bakış kazandırıyor. İklim dostu bir tarım modelinin temelini oluşturan bu yöntemi tüm çiftçilerimize anlatmak ve yaymak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

        Düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Aldeniz, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İsmail Şeyhanlı, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. İbrahim Halil Çetiner, TKDK İl Koordinatörü Beyhan Gergerli, TMO Şube Müdürü Faruk Fırat, Tarım ve Orman İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa Haberleri
        #sürdürülebilir tarım
        #anıza ekim metodu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Habertürk Anasayfa