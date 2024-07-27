Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 27.07.2024 - 00:18 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:19
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramada 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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