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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı.

Sandık Kokusu'nun 28. Bölümünde Neler Oldu?

Hasan, Filiz’e Kemal’i bir süre oyalayacak sahte belgeler vermiştir. Gülnaz’ın, Filiz’in uyarılarına rağmen çarşafları bahçeye asması komşuları rahatsız eder. Şikâyet için gelen komşu, Gülnaz’ı temizlikçi sanınca olay çıkar. Irmak ve Mert, Kıvanç’ın davasına yardım etmek için bir plan geliştirirler.Filiz, yeni evinde kutlama yemeği vermeye karar verir. Gülnaz da kendi yöresine uygun yemekler yapmaya başlayınca ortalık adeta yemek yarışmasına döner.

REKLAM Hasan, yemeğe Bora’yı da davet eder. Bora’ya göz koyan Ayça, yemek boyu onunla sohbet etmeye çalışır.Can ile yemeğe çıkan Lale, ondan gerçekten hoşlanmaya başladığını fark eder. Nazlı, kursa kayıt yaptırır yaptırmaz Gülnaz’ın gidiş bileti alınır. Gideceğini duyan Gülnaz, hasta numarası yapmaya başlar. Hastaneye giden Gülnaz’ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkar. Reha’nın yalan yanlış bilgilerle çocukları doldurduğunu öğrenen Karsu, sinirlerine hakim olamayıp şirkete gelen Reha’ya saldırır. Şirkette olay çıkmasına öfkelenen Bora, Karsu’yu işten kovar.

'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle her Çarşamba 20.00'de Show TV'de!