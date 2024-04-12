Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

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YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu’nun yayınlanan 17. bölümünde; Adnan’ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam peşinde olan Irmak, Adnan’ın şirket bilgisayarına girmeye çalışarak açığını aradı. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, onunla görüşme ayarladı ve Hasan’a Filiz’in geçmişiyle ilgili detaylar verdi. Ancak Hasan’ın dikkatini işten çok Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çekti. Karsu’yu kaçırıp bir otel odasına götüren Atilla, kendisine dair tüm gerçekleri anlattı. Duydukları karşısında şoke olan Karsu, ‘’Boşan, sonra konuşalım!’’ dedi. Filiz ve Türkan, Hasan’ın davetlisi olarak çiftliğe sıra gecesine gittiler. “Nemrud’un Kızı” türküsü çalarken Hasan ve Filiz birbirlerine aşk dolu bakışlar attı. Filiz ve Türkan’ı sıra gecesine davet ettiği esnada Hasan’ın ziyaretine Atilla geldi. Atilla, Hasan’a Karsu’ya aşık olduğunu ve Lale’den boşanmak istediğini söyledi. Kabul etmediği takdirde, baş düşmanları Kadir’e teslim olacağını söyleyerek babasını kendi canıyla tehdit etti. Çalışma odasında Atilla ve Hasan’ın konuştuğu esnada, odadan içeri birisi girdi. İkiliyi kimin gördüğü şimdiden merak konusu oldu.

İşte Sandık Kokusu'nun 18. bölüm tanıtımı Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor. Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.