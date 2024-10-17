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SHOW TV’de izleyicilerle buluşan ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği sevilen dizi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 31'inci bölümüne Deniz ve Karsu'nun kavuşması damga vurdu. Dizinin yeni bölümü; ABC1 20+’da 4.21 izlenme oranı 11.52 izlenme payı, Total’de 3.53 izlenme oranı 10.38 izlenme payı, AB grubunda ise 3.15 izlenme oranı 10.21 izlenme payı elde etti.

'SANDIK KOKUSU’NUN 31'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hande, hasta olduğu için okula gitmeyen Deniz'e bağırınca, Deniz evden kaçarak annesi Karsu’ya gitmek üzere yola çıktı. Yolda karşılaştığı bir adam, Karsu’yu aramasına yardımcı oldu. Bora ile iş toplantısına giden Karsu, oğlunu almak için izin istedi. Bora, Karsu'yu yalnız bırakmayarak ona destek oldu. Karsu ve Deniz’in kavuşması, Bora üzerinde derin bir etki bıraktı; çünkü Bora, Karsu’nun çok iyi bir anne olduğunu fark etti. Deniz, Bora’ya annesiyle el ele çektirdiği fotoğrafları gördüğünü söyledi. Bora, bunun yanlış bir anlaşılma olduğunu Deniz’e açıkladı. Kendisinin bir çikolata fabrikası olduğunu belirten Bora, Deniz’i fabrikasına götürmeyi teklif etti.

Deniz evden kaçtı; REKLAM Ayça, Bora ile yakınlaşmasını annesi Türkan’a anlattı. Türkan, bu duruma tepki gösterdi ve Karsu’nun patronuyla böyle bir yakınlık kurmasının yanlış olduğunu söyledi. Ayça ise Bora ile ilişkisini sürdürmeye kararlıydı. Ayça ve Bora yakınlaştı; Kıvanç, Karsu'ya Can'ın pişman olduğunu ve boşanmak istediğini açıkladı, ardından akşam düzenlenecek kutlama için herkesi davet etti. Parti için hazırlıklar Kıvanç'ın bahçesinde tamamlandı. Irmak, Kıvanç ve Mert, tehlikeli Tekin hakkında konuşurken, Ömer ve diğer davetliler partiye katıldılar. Parti sırasında Hasan'ın yaşam felsefesi ve cömertliği dikkat çekti. Karsu ise geleceğe dair umutlarını ve çocuklarıyla ilgili planlarını paylaşarak pozitif bir hava yarattı.

Hasan hayatın kurallarını anlattı; REKLAM Hasan, Filiz’e bir araba hediye etti. Filiz, markete giderken bir şoför tarafından hakarete uğradı. Bu durumu duyan Hasan, adama Filiz’den gizlice ceza verirken, Filiz Hasan’a şiddeti bırakmasını hatırlattı. Filiz’den Hasan’a uyarı; Irmak ve Mert, Tekin’in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Nilüfer’i takip ettiler. Irmak, gizlice Tekin’in dükkanına girmeye çalıştı fakat Tekin onu yakaladı. Bu sırada Karsu, Irmak’ın evde olmadığını öğrenince Mert ve Kıvanç ile birlikte mahalleye doğru hareket etti. Irmak’ı nasıl bulacakları yeni bölüme olan merakı arttırdı.

İşte bölümün çarpıcı final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Yayınlanan tanıtımda Karsu’ya gece kulübünde yaklaşan biri olunca Bora, Karsu’yu içten içe kıskanıyor. Karsu’ya yaklaşan adamın Bora’ya diklenmesi büyük kavgayı başlatıyor ve hep birlikte karakolluk oluyorlar. Gülnaz ise hayatında ilk kez biriyle buluşuyor ancak işler istediği gibi gitmiyor. Yaşananların ardından Gülnaz ile konuşan Filiz, ilk uçakla Urfa’ya dönmesi karşısında durumu abisine söylemeyeceğini belirtiyor. 'Sandık Kokusu'nun 32'nci Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor. 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.