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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan yeni bölümden ikinci tanıtım

        'Sandık Kokusu'ndan yeni bölümden ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 22:19 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:19
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        Yeni bölümden ikinci tanıtım
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Karsu, Ayça’dan gelen kırk bir gülü Bora’ya veriyor ve kıskandığını gizleyemiyor. Gülnaz hoşlandığı kişinin Albay olmadığını öğrenip şok olurken gerçek Albay ile tanışıyor. Filiz, Gülnaz’ı gönderme planları yaparken Gülnaz, abisine gerçekleri söylüyor ve Filiz’in planları suya düşüyor. Ayça, Bora ile buluşma planı yaparken, Bora’nın yanında şık giyimiyle dikkat çeken Karsu’yu görünce ne yapacağını şaşırıyor. Karsu’nun Bora ile nereye gideceği merak konusu oluyor.

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        'Sandık Kokusu’nun 32. Bölüm 2. Tanıtımı;

        31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Hande, hasta olduğu için okula gitmeyen Deniz'e bağırınca, Deniz evden kaçarak annesi Karsu’ya gitmek üzere yola çıktı. Yolda karşılaştığı bir adam, Karsu’yu aramasına yardımcı oldu. Bora ile iş toplantısına giden Karsu, oğlunu almak için izin istedi. Bora, Karsu'yu yalnız bırakmayarak ona destek oldu. Karsu ve Deniz’in kavuşması, Bora üzerinde derin bir etki bıraktı; çünkü Bora, Karsu’nun çok iyi bir anne olduğunu fark etti. Deniz, Bora’ya annesiyle el ele çektirdiği fotoğrafları gördüğünü söyledi. Bora, bunun yanlış bir anlaşılma olduğunu Deniz’e açıkladı. Kendisinin bir çikolata fabrikası olduğunu belirten Bora, Deniz’i fabrikasına götürmeyi teklif etti. Ayça, Bora ile yakınlaşmasını annesi Türkan’a anlattı. Türkan, bu duruma tepki gösterdi ve Karsu’nun patronuyla böyle bir yakınlık kurmasının yanlış olduğunu söyledi. Ayça ise Bora ile ilişkisini sürdürmeye kararlıydı. Kıvanç, Karsu'ya Can'ın pişman olduğunu ve boşanmak istediğini açıkladı, ardından akşam düzenlenecek kutlama için herkesi davet etti. Parti için hazırlıklar Kıvanç'ın bahçesinde tamamlandı. Irmak, Kıvanç ve Mert, tehlikeli Tekin hakkında konuşurken, Ömer ve diğer davetliler partiye katıldılar. Parti sırasında Hasan'ın yaşam felsefesi ve cömertliği dikkat çekti. Karsu ise geleceğe dair umutlarını ve çocuklarıyla ilgili planlarını paylaşarak pozitif bir hava yarattı. Hasan, Filiz’e bir araba hediye etti. Filiz, markete giderken bir şoför tarafından hakarete uğradı. Bu durumu duyan Hasan, adama Filiz’den gizlice ceza verirken, Filiz Hasan’a şiddeti bırakmasını hatırlattı. Irmak ve Mert, Tekin’in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Nilüfer’i takip ettiler. Irmak, gizlice Tekin’in dükkanına girmeye çalıştı fakat Tekin onu yakaladı. Bu sırada Karsu, Irmak’ın evde olmadığını öğrenince Mert ve Kıvanç ile birlikte mahalleye doğru hareket etti. Irmak’ı nasıl bulacakları yeni bölüme olan merakı arttırdı.

        Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

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