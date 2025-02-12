'Sandık Kokusu'na Emel Müftüoğlu konuk oluyor

SHOW TV’nin, O3 Medya imzalı büyük bir heyecanla izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', bu akşam yayınlanacak olan 45'inci bölümünde izleyicilerine sürpriz sunacak.

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Karsu ve Bora’nın düğününde sahne alarak, etkileyici sahne performansıyla, 'Sandık Kokusu’nun bu bölümüne bambaşka bir heyecan getirecek. Düğün sahnesine renk katan Emel Müftüoğlu, hem müzikseverlere hem de dizi izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

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Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönettiği 'Sandık Kokusu', izleyicilerini hayatın içinden hikâyelerle ekran başına bağlıyor. Aşkın her zaman galip gelmediği, ancak mücadele ruhunun asla kaybetmediği bu özel hikâye; kimi zaman güldürüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor. Pes etmeyenlerin kalplerini bir araya getiren 'Sandık Kokusu' her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

'Sandık Kokusu'nda; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.