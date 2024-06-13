'Sandık Kokusu' heyecan dolu bir bölümle sezon finali yaptı

SHOW TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle sezon finali yaptı. İkinci sezonuyla SHOW TV ekranlarında yine izleyicileri ekran başına toplayacağının sinyallerini veren bölümün finalinde Karsu’nun karşısına çıkan Bora Bozbeyli'nin kim olduğu merak konusu oldu. Çocuklarının velayetini almak için mücadeleye başlayan Karsu'nun neler yaşayacağı, Filiz ve Hasan arasında yaşanacaklar akıllarda soru işaretleri yarattı.

Dizinin sezon finali; ABC1 20+'da 4.25 izlenme oranı 14.54 izlenme payı, AB grubunda 3.90 izlenme oranı 14.11 izlenme payı, Total'de ise 3.90 izlenme oranı 12.84 izlenme payı elde etti. Bölüm #SandıkKokusu etiketi ile 1 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Karsu'nun çocuklarını daha fazla görmek için yaptığı plan, Reha’nın polise şikayet etmesi üzerine suya düştü. Reha'nın şikâyetini çekmesi üzerine serbest bırakılırken, okuldan atıldı. Karsu'nun bu durum yüzünden çocuklarından uzak kalması ve çocukların yaşadığı travma izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Çocuklarını geri almak için harekete geçen Karsu, avukatının ‘düzenli hayat’ kelimesine odaklandı. Avukatından bir iş bulup, evlenip, stabil bir hayat yaşadığını ispatlaması gerektiğini öğrenen Karsu ne yapacağını düşünmeye başladı. Annesi ve teyzesi Karsu için evlenebileceği erkekler listesi hazırlarken, o sırada yanlarına gelen Kıvanç yardımlarına koştu. Kıvanç, arkadaşı olan Can'ı anlattı ve Karsu’nun onunla anlaşmalı evlilik yapabileceğini söyledi. Bu duruma sıcak bakan Karsu ile Can hızla harekete geçti ve nikah kıydılar. Bölümün bir diğer dikkat çeken olayı ise Irmak ve Kıvanç arasında yaşananlar oldu. İkilinin tatlı sert atışmaları ve Kıvanç'ın Irmak'a olan ilgisi, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Karsu evlilik için ilk adımı attı;

Bu sırada Filiz, Hasan'la Karsu’nun durumunu paylaştı. Hasan, Karsu'nun iş bulması için kolları sıvadı. Hasan ve Filiz'in aşkı gittikçe alevlenirken, ikilinin tekne gezisindeki romantik anları beğeni topladı. Ancak tüm olacaklardan habersiz olan Hasan bu sırada polis tarafından takip edildi. Polis memuru, Filiz’e Hasan’ı ele vermesi karşılığında iş birliği teklif etti. Eğer teklifi kabul ederse Irmak’ın borcunun silineceğini söyledi. Bu görüşmenin ardından Filiz ikinci bir şok daha yaşadı. Hasan, Filiz’e evlenme teklif etti. Filiz’in ne karar vereceği izleyicileri merakta bıraktı.

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Hasan, Filiz'e evlilik teklif ediyor;

Final sahnesinde Karsu, Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine gitti. Burada yaşadığı olaylara sinirlenerek şirketi terk etmeye karar verdi. Görüşmeye gittiği Bora Bozbeyli'nin kibirli tavırlarından rahatsız olan Karsu'nun öfkesi son sahnede yerini şaşkınlığa bıraktı. Tam asansörü beklerken Karsu'yu durduran Bora Bozbeyli'nin kim olduğu akıllarda soru işareti yarattı.

İşte merak uyandıran o final sahnesi;

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.