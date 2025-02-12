Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD ve kesintisiz

        Sandık Kokusu 45. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 12 Şubat Perşembe akşamı 45. bölümü ile ekrana geliyor. Sandık Kokusu 45. bölüm canlı izle ekranı diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde, Karsu ve Bora'nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla'nın gölgesi düşer. Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora'dan olduğunu iddia eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sıkı takipçileri Sandık Kokusu 45. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Ayça, Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenir. Öfke ile Hakan’ın evinden ayrılan Ayça, kandırılmış olmayı gururuna yediremez. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          SANDIK KOKUSU'NA EMEL MÜFTÜOĞLU KONUK OLUYOR

          SHOW TV’nin büyük bir heyecanla izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', bu akşam yayınlanacak olan 45'inci bölümünde izleyicilerine sürpriz sunacak.

          Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Karsu ve Bora’nın düğününde sahne alarak, etkileyici sahne performansıyla, 'Sandık Kokusu’nun bu bölümüne bambaşka bir heyecan getirecek.

          Düğün sahnesine renk katan Müftüoğlu, hem müzikseverlere hem de dizi izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

        • 3

          SANDIK KOKUSU’NUN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenen Ayça, öfke ile Hakan’ın evinden ayrılarak kandırılmış olmayı gururuna yedirememiştir.

        • 4

          İkiz bebekleri olacağının haberini alan Kıvanç ve Irmak çifti yeniden bir araya gelirler.

        • 5

          Kıvanç, şimdiden bebekler için hazırlık yapmaya başlamışken, bir yandan da Irmak’ın üzerine titriyordur.

        • 6

          Nazan, yeni evli çifti iş seyahati için İsviçre’ye gönderir.

        • 7

          Amacı Karsu’yu Bora’nın 4 yıllık eski sevgilisi Veronika ile karşılaştırıp olay çıkarmaktır.

        • 8

          Nazan’ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan’ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu’nu düğün yemeğinde şarkı söylemesi için davet edecektir.

        • 9

          Karsu ve Bora’nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla’nın gölgesi düşer.

        • 10

          Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora’dan olduğunu iddia eder.

        • 11

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 45. Bölümünü Show TV canlı yayın ekranı aracılığıyla full HD ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa