Sandık Kokusu 45. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 12 Şubat Perşembe akşamı 45. bölümü ile ekrana geliyor. Sandık Kokusu 45. bölüm canlı izle ekranı diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde, Karsu ve Bora'nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla'nın gölgesi düşer. Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora'dan olduğunu iddia eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sıkı takipçileri Sandık Kokusu 45. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Ayça, Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenir. Öfke ile Hakan’ın evinden ayrılan Ayça, kandırılmış olmayı gururuna yediremez. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…
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SANDIK KOKUSU'NA EMEL MÜFTÜOĞLU KONUK OLUYOR
SHOW TV’nin büyük bir heyecanla izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', bu akşam yayınlanacak olan 45'inci bölümünde izleyicilerine sürpriz sunacak.
Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Karsu ve Bora’nın düğününde sahne alarak, etkileyici sahne performansıyla, 'Sandık Kokusu’nun bu bölümüne bambaşka bir heyecan getirecek.
Düğün sahnesine renk katan Müftüoğlu, hem müzikseverlere hem de dizi izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.
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SANDIK KOKUSU’NUN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenen Ayça, öfke ile Hakan’ın evinden ayrılarak kandırılmış olmayı gururuna yedirememiştir.
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İkiz bebekleri olacağının haberini alan Kıvanç ve Irmak çifti yeniden bir araya gelirler.
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Kıvanç, şimdiden bebekler için hazırlık yapmaya başlamışken, bir yandan da Irmak’ın üzerine titriyordur.
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Nazan, yeni evli çifti iş seyahati için İsviçre’ye gönderir.
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Amacı Karsu’yu Bora’nın 4 yıllık eski sevgilisi Veronika ile karşılaştırıp olay çıkarmaktır.
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Nazan’ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan’ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu’nu düğün yemeğinde şarkı söylemesi için davet edecektir.
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Karsu ve Bora’nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla’nın gölgesi düşer.
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Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora’dan olduğunu iddia eder.
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SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 45. Bölümünü Show TV canlı yayın ekranı aracılığıyla full HD ve kesintisiz izleyebilirsiniz.
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