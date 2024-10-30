Show TV’nin ikinci sezonuyla da büyük beğeni toplayan dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sandık Kokusu 32. Bölüm izle ekranı diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Kadrosunda Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Demet Akbağ, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Uğur Yücel, Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın yeni bölümünde; Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin’in kızı Nilüfer’in yardımıyla Irmak’ın tutulduğu yeri öğrenirler. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 32. bölüm izle full HD ve kesintisiz...