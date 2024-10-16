Sandık Kokusu 31. bölümü ile bu akşam SHOW TV'de! Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde neler olacak?
SHOW TV'nin başarılı dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümüyle bu akşam seyirci ile buluşacak. 31. bölümde yine arka arkaya yaşanan gelişmeler izleyiciyi heyecanlandıracak. Diziyi kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz SHOW TV canlı yayına bağlanabilir. İşte, Sandık Kokusu 31. bölüm konusu ve SHOW TV canlı yayın ekranı...
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen, Sercan Badur ve Nesrin Cavadzade ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler buluştuğu Sandık Kokusu yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında olacak. Diziyi kaçırmak istemeyenler SHOW TV canlı yayınından diziyi kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilir. İşte, SHOW TV canlı yayın ekranı...
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SANDIK KOKUSU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?
Deniz’in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışır. Neyse ki Deniz, Karsu’nun telefon numarasını hatırlıyordur. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu’yu Deniz’in yanına yetiştirir. Hande, Reha’ya Deniz’in kaybolma haberini verir.
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Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu’dan bu durumu bir müddet saklar. Deniz’in dönmesi şerefine Kıvanç’ın evinde kutlama yemeği düzenlenir. Herkesin keyfi yerindeyken Gülnaz’ın gözü ise albay olarak bildiği Ekrem’i arar.
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Bora ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Ayça, samimi ve cesur tavırlarıyla herkesi büyüler. Filizlerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Irmak, Kıvançlardan habersiz Tekin’in dükkânına girmeye karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmez.
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SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM CANLI İZLE
Sandık Kokusu 31. bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Bölüm yayınladıktan sonra SHOW TV'nin web sitesine HD kalitesiyle ve tek parça olarak yüklenecek.
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SANDIK KOKUSU 30. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sandık Kokusu'nun 30. Bölümünde; Can’ın mahkemede söyledikleri herkesi şok eder. Karsu, işin içinde Reha’nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu’yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha’ya bırakmaya karar verir.
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Dolaşmak için Adalar’a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar’da mahsur kalır. Karsu’dan Bora’nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça’ya fırsat doğmuştur. Davetin konseptine uygun giyinen Ayça, adımını attığı an özgüveni ve güzelliğiyle hem Bora’nın hem de herkesin ilgisini çekmeyi başarır.
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Bora, Karsu’ya Ayça’ya gül gönderme talimatı verir. Eski asistanından bunun ilişki başlangıcı olduğunu öğrenen Karsu, Ayça’yı kıskanmaya başlamıştır.