Sandık Kokusu 31. bölüm izle: Sandık Kokusu son bölümü tek parça ve HD kalitesinde seyredin!
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölüm, kesintisiz ve HD kalitesiyle SHOW TV'ye yüklendi. İşte, son bölümde yaşananlar ve Sandık Kokusu son bölüm izleme linki...
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Sandık Kokusu, dün akşam 31. bölümüyle ekranlara geldi. Yine heyecanlı bir bölüm sunan dizi, seyirciyi ekran başına kitledi. Yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için SHOW TV, son bölümü siteye yükledi. İşte, Sandık Kokusu 31. son bölümü kesintisiz, tek parça ve HD olarak izleyebileceğiniz link...
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SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz’in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışır. Neyse ki Deniz, Karsu’nun telefon numarasını hatırlıyordur. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu’yu Deniz’in yanına yetiştirir. Hande, Reha’ya Deniz’in kaybolma haberini verir.
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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ
Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu’dan bu durumu bir müddet saklar. Deniz’in dönmesi şerefine Kıvanç’ın evinde kutlama yemeği düzenlenir. Herkesin keyfi yerindeyken Gülnaz’ın gözü ise albay olarak bildiği Ekrem’i arar.
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Bora ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Ayça, samimi ve cesur tavırlarıyla herkesi büyüler. Filizlerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Irmak, Kıvançlardan habersiz Tekin’in dükkânına girmeye karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmez.
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SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM TEK PARÇA SEYRET
Sandık Kokusu 31. bölümüyle 16 Ekim akşamı 20.00'de SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluştu. Aşağıdaki linkten Sandık Kokusu 31. bölümü tek parça, HD ve kesintisiz olarak seyredebilirsiniz.
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SANDIK KOKUSU 30. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sandık Kokusu'nun 30. Bölümünde; Can’ın mahkemede söyledikleri herkesi şok eder. Karsu, işin içinde Reha’nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu’yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha’ya bırakmaya karar verir.
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Dolaşmak için Adalar’a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar’da mahsur kalır. Karsu’dan Bora’nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça’ya fırsat doğmuştur. Davetin konseptine uygun giyinen Ayça, adımını attığı an özgüveni ve güzelliğiyle hem Bora’nın hem de herkesin ilgisini çekmeyi başarır.
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Bora, Karsu’ya Ayça’ya gül gönderme talimatı verir. Eski asistanından bunun ilişki başlangıcı olduğunu öğrenen Karsu, Ayça’yı kıskanmaya başlamıştır.