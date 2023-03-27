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Sandık görevlisi olma şartları ve başvuru şekli belli oldu

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde sandık görevlisi olma şartları ve başvuru şekli belli oldu. İşte YSK tarafından kamuoyuyla paylaşılan detaylar...

Giriş: 27.03.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Sandık görevlisi olma şartları ve başvuru şekli belli oldu
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçimlerde görevli olmak için aranan şartları ve başvuru şeklini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kamuoyuyla paylaştı. İşte sandık görevlisi başvuru şartları ve yöntemi...

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
  • Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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