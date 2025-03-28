Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Bu program kapsamında, özellikle düşük gelirli ailelere uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleri sunulması hedefleniyor. Peki, yerli otomobil desteği ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?