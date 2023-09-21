'Sanatta Yaratıcı Bakışlar' başvuruları başlıyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), İKSV Alt Kat'la kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmaya devam ediyor.

İKSV Alt Kat'ın Paribu desteğiyle yürüttüğü Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programının sonbahar dönemi için başvuru dönemi başlıyor.

2023 Ekim ve Kasım aylarında düzenlenecek program, farklı disiplinlerden 4 sanatçıyı 16-25 yaş arasındaki genç sanatseverlerle buluşturacak.

Her biri 4 hafta sürecek atölye serilerinde, Selda Taşkın ile film kurgusu, Gökalp Gönen ile stop-motion animasyon film üretimi, Can Memişoğulları ile yaratıcı ses ve görsel kodlama ve Alper Aydın ile arazi sanatı ve güncel sanat çalışmaları gibi farkı alanlara odaklanılacak.

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Atölye serilerinin ikisi, Şişhane’de İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan İKSV Alt Kat’ta yüz yüze gerçekleştirilecek, diğer ikisi çevrimiçi düzenlenecek.

16-25 yaş arasındaki gençler için hazırlanan Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programına katılmak isteyenler İKSV Alt Kat web sitesindeki ilgili formu doldurarak başvuru yapabilir.

Ayrıca, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) işbirliğiyle atölyelere deprem bölgesinden İstanbul’a gelen veya deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan gençlerin katılımı da teşvik ediliyor.

İLK DÖNEM KATILIMCILARI: SANATTA YARATICI BAKIŞLAR

İKSV Alt Kat’ın Nisan 2023’te başlattığı atölye programının ilk dönemine 42 genç katıldı.

Tan Tunçağ ile Elektronik Müzik ve Gökçe Uygun’la Ses Tasarımı ve Sahne Uygulamaları atölyelerinde elektronik müziğin tarihi, yapısı ve üretim tekniklerinden farklı ses tasarımları ve sahne uygulamaları ele alındı.

SANATTA YARATICI BAKIŞLAR SONBAHAR DÖNEMİ ATÖLYELERİ

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Selda Taşkın ile Film Kurgu Atölyesi (22-25 yaş)

Kurgucu Selda Taşkın yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar, film üretiminde kurgu süreci ve kurgucunun çalışma alanları konularında bilgi edinecekler, profesyonel olarak çekilmiş bir filmden seçilen birkaç sahneyi birlikte kurgulayacaklar.

Tarih: 11 Ekim Çarşamba, 18 Ekim Çarşamba, 25 Ekim Çarşamba, 1 Kasım Çarşamba

Saat: 17.00-19.30

Atölye alanı: Çevrimiçi

Son başvuru tarihi: 1 Ekim 2023

Gökalp Gönen ile Stop-Motion Animasyon Film Atölyesi (19-21 yaş)

Bağımsız animatör ve yönetmen Gökalp Gönen’in yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar, animasyon alanında dünyadan farklı örnekleri izleyip inceleyecek, aynı malzeme ile bambaşka animasyon filmler üretecek, farklı üretim teknikleri geliştirecek ve birbirlerinin filmleri hakkında fikirlerini paylaşacaklar.

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Tarih: 18 Ekim Çarşamba, 25 Ekim Çarşamba, 1 Kasım Çarşamba, 8 Kasım Çarşamba

Saat: 17.00-19.30

Atölye alanı: İKSV Alt Kat

Başvuru tarihi: 26 Eylül 2023

Can Memişoğulları ile Yaratıcı Ses ve Görsel Kodlama Atölyesi (19-21 yaş)

Yeni medya sanatı enstalasyonları içeren çalışmalar yapan sanatçı Can Memişoğulları’nın yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar Max 8 isimli görsel kodlama dilini öğrenecek, ses fenomenine odaklanıp bunun dijital dünyadaki çalışma yöntemlerini deneyimleyecek. Katılımcılar, atölye boyunca yeni yönlerini keşfettikleri iki medyumu bir arada kullandıkları işitsel ve görsel işler hazırlayacaklar.

Tarih: 19 Ekim Perşembe, 26 Ekim Perşembe, 2 Kasım Perşembe, 9 Kasım Perşembe

Saat: 17.00-19.30

Atölye alanı: İKSV Alt Kat

Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2023

Alper Aydın ile Arazi Sanatı ve Güncel Sanat Atölyesi (16-18 yaş)

Güncel sanat ve arazi sanatı alanlarında üretim yapan sanatçı Alper Aydın’ın yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar, tarih öncesi dönemde yapılan mağara resimlerinden başlayıp ev kavramını irdeleyecek, bulundukları coğrafyaların sunduklarıyla ve özgün hayalleriyle eserlerini hazırlayacaklar.

Tarih: 2 Kasım Perşembe, 9 Kasım Perşembe, 16 Kasım Perşembe, 23 Kasım Perşembe

Saat: 17.00-19.30

Atölye alanı: Çevrimiçi

Başvuru tarihi: 12 Ekim 2023