Sanatçılar MESAM'da "adaletli" çözüm istiyor - İSTANBUL



Sanatçılar MESAM'da "adaletli" çözüm istiyor- Sanatçı Recep Ergül:- "Her türlü gayrimeşru, birtakım entrikalar, usulsüzlükler, görevi kötüye kullanma, 109 sahte üye yapmak gibi suçlamalar ve iddialarla Arif Sağ ve grubu bugüne kadar 4 kez görevden alındı"- "Arif Sağ'ın basın açıklamasını büyük bir ibretle ve hayretle okuduk. Mahkemeyi taraf tutmakla suçluyor. İktidarla ilişkilendiriyor. 'Bu iktidar bizi istemiyor, yerlerine kendi adamlarını atadı.' İktidarın adamları kim? Bizler miyiz? Bu sanatçı topluluğu öyle kolay mı buldu ismini ki hemen bir tarafa angaje olsun? Biz adaleti herkes için istiyoruz"- Sanatçı Coşkun Sabah:- "Recep kardeşimin söylediklerine bizzat şahitlik yaptım. Biz MESAM'ın gerçek sahibine, gerçek müzisyenlere iadesini istiyoruz" Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliğinde (MESAM) son dönemde yaşanan süreçle ilgili basın toplantısı düzenlendi.MESAM üyelerinden oluşan "Değişim ve Adalet Grubu", Taksim The Green Park Hotel'de bir araya geldi.Üzerinde "MESAM'da Adalet İstiyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup adına sanatçılar Recep Ergül ve Coşkun Sabah açıklama yaptı.Aynı zamanda Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı olan halk edebiyatı araştırmacısı ve halk müziği sanatçısı Recep Ergül, MESAM'ın yaklaşık 10 yıldır Arif Sağ ve onun belirlediği grup yönetildiğini söyledi.- "2 yıldır bir hukuk savaşı veriyoruz"Arif Sağ ile şahsi bir sorunları olmadığını belirten Ergül, "Her türlü gayrimeşru, birtakım entrikalar, usulsüzlükler, görevi kötüye kullanma, 109 sahte üye yapmak gibi suçlamalar ve iddialarla Arif Sağ ve grubu bugüne kadar 4 kez görevden alındı. 2013 yılında genel kurul tarafından azledildiler. 2014 yılında İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alındılar, yerlerine geçici yönetim atandı. 2018'e kadar 'Bunlar sanatçı, kendi sorunlarını kendileri çözsün.' gibi bir yaklaşım içinde olan Bakanlık, yaklaşık 500 MESAM üyesinin imzası üzerine harekete geçti. Mali ve idari açıdan kendi denetimine tabi olan MESAM'da yapılan incelemeler sonucunda, 109 sahte üye tespit edildi." ifadelerini kullandı.Ergül, bu gelişmelerin sonrasında geçici yönetim tarafından sahte üyeliklerin düşürüldüğünü, üyelikleri yapanlar hakkında da çeşitli yaptırımlar uygulandığını dile getirdi.Buna rağmen 31 Mayıs 2018'deki olağanüstü genel kurulda yönetmelik ve mevzuatlara aykırı faaliyetler yapıldığını iddia eden Ergül, 109 üyenin tekrar oy kullandığını anlattı.Ergül, bunun üzerine arkadaşlarıyla birlikte dava açtıklarına dikkati çekerek, "2 yıldır bir hukuk savaşı veriyoruz. Bu savaş, geçen hafta İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin MESAM'a geçici bir yönetim atamasıyla sonuçlandı ama dava devam ediyor. Bu kişiler Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan. Bu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz." dedi.- "Biz adaleti herkes için istiyoruz"Geçici yönetimin, genel kurulun huzur ve güven içerisinde geçmesi için atandığına işaret eden Ergül, şöyle devam etti:"Arif Sağ'ın basın açıklamasını büyük bir ibretle ve hayretle okuduk. Mahkemeyi taraf tutmakla suçluyor. İktidarla ilişkilendiriyor. Algı operasyonunu 2018'de de yapmışlardı. Evrakta sahtecilik, usulsüzlük, görevi kötüye kullanma, 109 sahte üye yapmak ama algı operasyonunda 'Bu iktidar bizi istemiyor, yerlerine kendi adamlarını atadı.' İktidarın adamları kim? Bizler miyiz? Bu sanatçı topluluğu öyle kolay mı buldu ismini ki hemen bir tarafa angaje olsun? Biz adaleti herkes için istiyoruz."Ergül, meselenin basında yer aldığı gibi "Orhan Gencebay- Arif Sağ kavgası" olmadığı yorumunu yaptı.Görevden alınan yönetim hakkında birçok suçlamanın olduğunu söyleyen sanatçı, 2010'da dönemin sayman üyesinin uzaktan erişimle MESAM'ın bilgisayarlarına bağlanıp veri tabanını ele geçirdiğini, bunun da MESAM'daki telif paralarının manipüle edilebileceği anlamına geldiğini ifade etti.Recep Ergül, savcılığın raporlar üzerine delilleri toplayıp ilgili kişi hakkında dava açtığını, yönetimi elinde bulunduran Arif Sağ ve grubunun ise görevi kötüye kullanarak bu davayı geri çektiğini belirtti.MESAM'da 10 yıldır yapılan bütün dağıtımların hileli olduğu değerlendirmesinde bulunan Ergül, "Değişim ve Adalet" grubu olarak bu konunun peşini bırakmayacaklarını ve MESAM'ın bütün üyelerini birleştireceklerini aktardı.- "Hepsi birer kesin tespittir. Bir ihtimal ya da tahmin değildir"Ergül, MESAM'da din, dil, ırk, inanç farkı gözetilemeyeceğini, eserleri milyonlarca kişiye ulaştığı halde evini geçindiremeyen, kirasını ödeyemeyen sanatçıların sorunlarıyla MESAM'daki ve diğer meslek kuruluşlarındaki yöneticilerin ilgilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Coşkun Sabah ise 2 yıl önce Bakanlık tarafından atanan geçici yönetimde yer aldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:"Recep (Ergül) kardeşimin söylediklerine bizzat şahitlik yaptım. Bunu yaşamış bir insan olarak konuşuyorum. Söylediklerinin hepsi birer kesin tespittir. Bir ihtimal ya da tahmin değildir. Ben bunun birinci derecede şahidiyim. Yapılması gerekenler; önümüzdeki seçimde, özlemle umuyorum bu düzenin değişmesi ve MESAM'ın gerçek sahiplerine iadesi. Biz MESAM'ın gerçek sahibine, gerçek müzisyenlere iadesini istiyoruz."- Süreç hakkındaDaha önce de benzeri konularla gündeme gelen MESAM yönetimine Recep Ergül ve arkadaşları farklı iddialarla dava açmıştı.Davanın 26 Şubat tarihli duruşmasında, mahkeme mevcut yönetimin görevden alınmasına, yerlerine 1 aylık geçici süreyle yönetim atanmasına hükmetmişti.Mahkeme, tarafların uzlaşması halinde ortak olarak belirlenecek 3 MESAM üyesinin atanabilmesi için 3 gün süre vermiş, sürenin dolmasının ardından, mahkeme tarafından akademisyen sanatçılardan oluşan geçici yönetim kurulu dün resmen atanmıştı.