Sanatçı Arslanbek Sultanbekov ile MSB Mehteran Birliğinden fethe özel konser

AA

Valilik, İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nda saat 18.00'de düzenleyeceği özel bir program ile kutlayacak.

Programda, dünyanın en eski ve görkemli ordu bandosu olan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile Dombra'yı seslendiren sanatçı Arslanbek Sultanbekov günün anlam ve önemine binaen Mehter Marşlarını birlikte söyleyerek bir ilke imza atacak.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Sultanbekov'un birlikte seslendireceği Ceddin Deden ve Fetih Marşı ile fetih coşkusu yeniden yaşatılacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayacak programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da iştirak edecek.

Programda ayrıca kılıç kalkan ekibi de gösteri sunacak.

Etkinlik, Valiliğin sosyal medya hesaplarının yanı sıra televizyon kanalları ve radyolardan da canlı yayınlanacak.