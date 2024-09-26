Sanat ve bilimi birleştiren tablo! Van Gogh'un Yıldızlı Gece'si fırça darbelerinde fiziksel bir gerçek mi saklıyor?

TESADÜF MÜ?

Ancak Kolmogorov ve Batchelor, yasalarını sanatçının ölümünden onlarca yıl sonra geliştirmişlerdir. Bu nedenle yazarlar, Van Gogh'un kesinlikle akışkanlar dinamiği bilgisini kullanmadığını, muhtemelen ilham kaynağı olarak gökyüzünün genel gözlemlerinden veya doğal olarak oluşan diğer spirallerden yararlandığını yazdılar. Benzer şekilde, enerji ve sarı renk arasındaki bağlantının da neredeyse kesinlikle bir tesadüf olduğu belirtiliyor.