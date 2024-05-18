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        Haberler Kültür-Sanat Resim Sanat-matematik ilişkisi 'Evvel' sergisinde

        Sanat-matematik ilişkisi 'Evvel' sergisinde

        Sanat ve matematiğin ortak diline farklı bir bakış sunan, küratörlüğünü Begüm Güney'in üstlendiği karma sergi 'Evvel', 15 Eylül'e kadar Ruzy Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 00:19 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:19
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        Sanat-matematik ilişkisi bu sergide
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        Matematiğin evrensel diliyle sanatın gizemli dünyası arasındaki ilişkiyi irdeleyen 'Evvel' adlı sergi Ruzy Gallery'de açıldı. Sergi sanatın dilinden varoluşun kökenini sorguluyor, plastik sanatlarla matematiğin ilişkisini inceliyor, insanın matematiğine odaklanıyor.

        Küratörlüğünü Begüm Güney'in üstlendiği sergi, Suat Akdemir, Mahmut Aydın, Nazan Azeri, Melis Buyruk, Mahmut Celayir, Leyla Emadi, Tom Fellows, Gülfem Kessler, Başak Özocak ve Jake Michael Singer'ın eserlerini bir araya getiriyor.

        Sergi, ünlü İngiliz matematikçi G.H. Hardy'nin "Bir Matematikçinin Savunması" adlı kitabındaki "Bir matematikçinin yaptığı şey bir ressamın ya da şairinki kadar güzel olmalıdır. Düşünceler, renkler ve sözcükler gibi uyumlu bir biçimde birbirini tamamlamalıdır. Dünyada çirkin bir matematik için kalıcı bir yer yoktur” sözlerinden ilham alıyor.

        Plastik sanatlarla matematiğin ilişkisini konu alan “Evvel”, matematiği keşfeden insanın doğasında ne var? sorusu üzerinden her iki disiplinin de doğadan aldığı referanslar ve estetik değerler üzerine düşündürüyor. Matematiğin ve sanatın doğadan aldığı ilham ve estetik değerlere odaklanan “Evvel” sergisi 15 Eylül tarihine dek Ruzy Gallery’de ziyaret edilebilecek.

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        #Ruzy Gallery
        #Evvel
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