Sanal bahis çetesi çökeltildi

Haber Merkezi

Suç örgütü elebaşı G.R.’nin sözde bir iş insanı olduğu, yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul’da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekânı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal Amerikan Doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 adet Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildi.

1,5 MİLYAR LİRA PARA AKIŞI

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar liradan fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi.

Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ediyor.

Emniyet yetkilileri ele başılığını G.R’nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi bekleniyor.