        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'un rakibi Panathinaikos! - Futbol Haberleri

        Samsunspor'un rakibi Panathinaikos!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor'un play-off turundaki rakibi Panathinaikos oldu. Yunan ekibi, 120 dakikası 0-0 tamamlanan maçta, Arda Turan'ın takımı Shakhtar'ı penaltılarla 4-3 geçerek adını play-off turuna yazdırdı ve Samsunspor ile eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 00:15 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:15
        Samsunspor'un rakibi Panathinaikos!
        Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Samsunspor'un play-off'taki rakibi belli oldu. Kırmız-beyazlılar, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 3. eleme turunda saf dışı bırakan Panathinaikos'la eşleşti.

        Yunanistan ekibi, 0-0'ın rövanşında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi ile yine 0-0 berabere kalırken, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurup adını play-off turuna yazdırdı.

        Yeşil Yoncalar bu sonuçla Samsunspor'un rakibi olurken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

        ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ!

        Öte yandan Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

        Samsunspor-Panathinaikos play-off turu maçları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

