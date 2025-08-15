Samsunspor'un rakibi Panathinaikos!

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Samsunspor'un play-off'taki rakibi belli oldu. Kırmız-beyazlılar, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 3. eleme turunda saf dışı bırakan Panathinaikos'la eşleşti.

Yunanistan ekibi, 0-0'ın rövanşında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi ile yine 0-0 berabere kalırken, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurup adını play-off turuna yazdırdı.

Yeşil Yoncalar bu sonuçla Samsunspor'un rakibi olurken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ! Öte yandan Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü. Samsunspor-Panathinaikos play-off turu maçları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.