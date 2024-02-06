Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Elimizden geleni yaptık ama olmadı

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettikleri maçın ardından ellerinden geleni yaptıklarını fakat olmadığını ifade etti.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fatih Karagümrük’e deplasmanda 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

Her iki takım için de zor bir müsabaka olduğunu belirten Gisdol, “Açıkçası her iki takım için de zor bir maç oldu. Biz 1-0’ı bulduktan sonra avantajı elimize geçirmiştik. Ondan sonra kornerden hazır olmadığımız bir pozisyonda gol yedik. Son dakikalarda yediğimiz bir gol vardı. Son dakikalarda golü yiyorsanız ne yazık ki o dakikalardan sonra geri gelmeniz biraz zor olabiliyor. Bizim için önemli bir maçtı. Son haftalarda çok fazla maçlar oynadık ve çok fazla kadro değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Bugün de oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Yeterli oldu mu? Olmadı. Ama rakibimiz daha fazla değişiklik yapabilme hakkına sahipti ve bunu da kullandı. Biz de elimizden geleni yapıp en iyi sonucu alaya çalıştık ama ne yazık ki gerçekleşmedi” diye konuştu.

"ÇOK GENİŞ BİR KADROMUZ YOK"

Son haftalardaki fikstür yoğunluğundan dolayı takımın yorulduğuna dikkat çeken Alman çalıştırıcı, “Daha önce de söylediğim gibi son haftalarda, özellikle 4 haftada 8 maç yapmış olmak bizi biraz yordu. Bizim için zor geçen bir süreç oldu. Çünkü çok geniş bir kadromuz yok. Sakat oyuncularımız, kadroya almadığımız oyuncularımız ve dinlendirmek istediğimiz oyuncularımız vardı. Bu 4 hafta boyunca çok sıkı çalıştık. Bazı rotasyonlar yapmak zorunda kaldık. Bugün de aynı şekilde bunu gerçekleştirdik. Tabii sakatlığı bulunan oyuncular da olduğu için doğal olarak onları alıp da kadroya monte edemezdim. Bu sebepten dolayı da böyle bir rotasyon yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Gisdol, “Transferin son haftası evet. Bize de çok fazla isim geliyor. Doğal olarak bizim de izlememiz gereken çok fazla isim olabiliyor. Kadroda çok fazla değişiklik yapmayacağız. En fazla 1-2 tane daha oyuncu takviye etmeye düşünüyoruz. Transferle ilgili çalışmaları zaten başkanımız ve Fuat hocamız yürütüyor” şeklinde konuştu.