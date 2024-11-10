Samsunspor Galatasaray maçında 2 penaltı kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadelenin 49. ve 89. dakikalarında konuk takım penaltı kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 49. dakikasında konuk takım, Davinson Sanchez'in Dimata'ya müdahalesi sonrası penaltı kazandı.
Topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.
Penaltı kararı sonrası Fernando Muslera, hakem Halil Umut Meler'e itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.
2. KEZ PENALTI KARARI!
Mücadelenin 89. dakikasında hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı incelemesi için monitöre gitti. Pozisyonu inceleyen Meler, Nelsson'un Soner Aydoğdu'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
Bennasser topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.