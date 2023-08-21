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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı bugün mü? - Fenerbahçe Haberleri

        Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ligin yeni ekibi Samsunspor'a konuk olacak. Son olarak Cengiz Ünder ve Fred'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Karadeniz deplasmanında kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2023 - 11:07
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

        • 3

          Ligin yeni ekibi Samsunspor ise sezonun açılış haftasında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, seyirci desteğiyle güçlü rakibini devirip hem ilk galibiyetini almayı hem de sükse yapmayı hedefliyor.

        • 4

          FRED VE CENGİZ SAHNE ALACAK

          Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

        • 5

          Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor'a karşı oynatması bekleniyor.

        • 6

          SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Samsunspor-Fenerbahçe maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        • 7

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 8

          İRFAN CAN EĞRİBAYAT

        • 9

          FERDİ

        • 10

          SERDAR AZİZ

        • 11

          DJIKU

        • 12

          OOSTERWOLDE

        • 13

          İSMAİL YÜKSEK

        • 14

          MERT HAKAN

        • 15

          TADIC

        • 16

          İRFAN CAN KAHVECİ

        • 17

          SZYMANSKI

        • 18

          DZEKO

        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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