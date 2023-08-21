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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Samsunspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekibi Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Lige galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Samsunspor'u da mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İlk maçından beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi Samsunspor ise güçlü rakibini devirip puanını 4'e çıkarmayı amaçlıyor. Samsunspor Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2023 - 20:03
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        Maçta ilk düdük geldi!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.

        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        SAAT: 21.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius

        Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

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        Ligin yeni ekibi Samsunspor ise sezonun açılış haftasında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, seyirci desteğiyle güçlü rakibini devirip hem ilk galibiyetini almayı hem de sükse yapmayı hedefliyor.

        11 YIL SONRA RAKİPLER

        Samsunspor ile Fenerbahçe, ligde tam 11 yıl sonra kozlarını paylaşıyor. İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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        Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

        FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

        Fenerbahçe ile Samsunspor’un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul’da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya’nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de yer alıyor.

        Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe’yi 4-0’lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

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