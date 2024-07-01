Samsunspor, Zeki Yavru’nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında iç transferde deneyimli savunma oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Giriş: 01.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:15
Samsunspor Kulübü, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Zeki Yavru’nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, başarılı oyuncumuz Zeki Yavru ile 1 yıl daha sözleşme uzattı. Sahada gösterdiği özveri ve performansıyla hepimizin sevgisini kazanan Zeki, yeni sezonda da formamızı giymeye devam edecek” denildi.
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