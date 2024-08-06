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        Samsunspor - Beşiktaş maçına yoğun ilgi

        Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Samsunspor-Beşiktaş maçının biletleri, satışa çıkar çıkmaz taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:31
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        Samsunspor - Beşiktaş maçına yoğun ilgi
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        Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in açılış haftasında 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın biletleri maçtan 5 gün önce saat 11.00'de satışa sunuldu. Bilet satış noktalarında saatler öncesinden yerini alan taraftarlar sezon açılış maçına bilet almak için uzun kuyruk oluşturdular.

        “SONUNA KADAR TAKIMIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

        Her şartta Samsunspor'a destek olduklarını ifade eden Samsunspor taraftarı Teoman Özkalaycı, “Sezon başı heyecanı yaşıyoruz. Samsunspor'dan ümitliyiz. Sonuna kadar takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Beşiktaş maçı bileti için sıraya girdik. Biletimizi alıp, maça gitmek istiyoruz. Satışlar saat 11.00'de başladı. Sıra biraz yavaş ilerliyor. Bu sene kombine almayı düşünmüyorum. Beşiktaş maçına kimse 3 puan alırız diye yazmamıştır. Yine de son düdük çalana kadar takımımızdan ümidi kesmiyoruz. Bu sezon kümede kalmak bizim için başarılı olur. Bilet fiyatlarına gelirsek, bence fiyat ortalamanın üstünde. Biraz daha indirim olmalı. 3-4 hafta geçtikten sonra da bilet fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum” dedi.

        “TARAFTARLAR BİLET FİYATLARINDAN MEMNUN DEĞİL”

        Bilet fiyatlarının pahalı olduğunu değerlendiren, 1,5 saattir sıra bekleyen taraftar Seyfi Yılmaz, “İnşallah bu sezon ilk 10'da ligi tamamlarız. Bu sene taraftar bilet fiyatlarından memnun değil. Dün 750 TL olan maraton bileti bin TL olmuş. Ev sahibi biletleri bu rakamlardayken deplasman tribününün 520 TL olmasını doğru bulmuyorum. Kombine almayacağım, bilet alacağım. 1,5 saattir sıra bekliyorum, 1 saat daha beklerim diye düşünüyorum. Beşiktaş maçından da ümitliyim. İyi gün değil kötü gün taraftarıyız. Yönetimin de taraftarın önünü açması gerektiğini belirtiyorum” diye konuştu.

        “KARADENİZ'İN EN BÜYÜK TARAFTARI OLDUĞUMUZU GEÇEN SENE GÖSTERDİK”

        Bu sezon da büyük taraftarlık örneği göstereceklerini, bunun için de ilk gösterimin Beşiktaş maçı olacağını vurgulayan taraftar Taha Özkan, “Yeni sezon için çok heyecanlıyız. Taraftarımız yine bilet sırasında. Karadeniz'in en büyük taraftarı olduğumuzu geçen sene gösterdik. Bu sene de Türkiye'nin en büyüğü olmak istiyoruz. Transfer yasağımız olmasına rağmen umutluyuz. Çünkü taraftarımız böyle olduğu sürece takımımıza güveniyoruz.

        Beşiktaş, Süper Kupa'da iyi bir iş çıkardı ama Samsun deplasmanı geçen sene tüm takımlara zor anlar yaşattı. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyoruz. Sırada da maç bileti almak için bekliyorum. 40 dakikadır bekliyorum, 1 saat sonraya sıra gelmesini umuyorum ama takımımız için beklemeye değer” şeklinde konuştu.

        Beşiktaş maçının zor geçeceğini belirten taraftar Ecrin Fırat ise “Beşiktaş maçı zor bir maç olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Tek maçlık bilet almak için sıradayım. Fiyatlar biraz yüksek. İlk maç için zor bir rakibimiz olsa da ümitliyim. Sıraya yeni girdim. Bilet alana kadar bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

        Bilet fiyatları şöyle:

        VIP: 3 bin TL, A batı alt: 3 bin TL, batı alt-üst1: 2 bin TL, batı alt-üst2: 1250 TL, doğu alt-üst: bin TL, kale arkaları: 400 TL ve misafir tribünü: 520 TL.

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