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        Haberler Bilgi Spor Samsunspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Samsunspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Samsunspor - Beşiktaş maçına sayılı saatler kaldı. TFF tarafından yayımlanan lig fikstürü ile Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:20
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        • 1

          Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde iki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...

        • 2

          SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

          Samsunspor- Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar (bugün) 21.45'te oynanacak.

        • 3

          SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

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