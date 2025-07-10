Samsunspor'a İsveçli sağ bek!

Yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak Samsunspor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Son olarak Portekiz ekiplerinden Braga’da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Joe Mendes, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor” ifadelerine yer verildi.