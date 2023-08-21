Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekibi Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe'de goller 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+9. dakikada Szymanski'den geldi. Ayrıca Sarı-lacivertlilerin 72. dakikada Fred ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Ligin ilk haftasında Gaziantep'i mağlup eden Fenerbahçe bu karşılaşmayla birlikte puanını 6'ya yükseltirken, ilk maçından beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi 1 puanda kaldı. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta evinde Başakşehir ile oynayacak, Samsunspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cengiz Ünder, Samsunspor karşılaşmasında sakatlandı.

REKLAM Sarı-lacivertli forma altında ilk maçına çıkan milli futbolcu, 63. dakikada sakatlığı sonrası oyundan çıktı. Cengiz Ünder yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı. MAÇI 30 BİN TARAFTAR TAKİP ETTİ 33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 30 bin taraftar maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

Karşılaşmada 980 polis ve 470 özel güvenlik görev aldı. REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 7. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Fofana'nın pasında Ntcham'ın ceza sahasında dışından sert şutu direğin dibinden top auta gitti. 11. dakikada ev sahibi takım mutlak golü kaçırdı. Emre Kılıç'ın ara pasında Fofana, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı. Son anda araya giren Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasından uzaklaştırdı. 31. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top direği sıyırarak auta çıktı.

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 55. dakikada sarı-lacivertliler gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgiden çeldi. 62. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2 Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.