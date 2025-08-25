Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, yürek yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edince olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

REKLAM advertisement1

İHA'daki habere göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.