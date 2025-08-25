Habertürk
Habertürk
        Kayıp Büşra inşaatın önünde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERİ

        Kayıp Büşra inşaatın önünde ölü bulundu!

        Samsun'da, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın, bir inşaatın önünde ölü bulundu. Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 13:33 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:33
        Kayıp Büşra inşaatın önünde ölü bulundu!
        Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, yürek yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edince olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

        İHA'daki habere göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
