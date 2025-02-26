Samsun’un Kavak ilçesi Aşağıçirişli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher Demirtaş (88) yatağındaki elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralandı.

KOMŞULARI FERYADINA KOŞTU

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İHA'daki habere göre yaşlı kadının feryadı üzeri yakınları yardımına koştu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Seher Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.