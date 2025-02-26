Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Elektrikli battaniye faciası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Elektrikli battaniye faciası!

        Samsun'da, elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralanan 88 yaşındaki Seher Demirtaş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:55 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikli battaniye faciası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun’un Kavak ilçesi Aşağıçirişli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher Demirtaş (88) yatağındaki elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralandı.

        KOMŞULARI FERYADINA KOŞTU

        İHA'daki habere göre yaşlı kadının feryadı üzeri yakınları yardımına koştu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Seher Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Habertürk Anasayfa