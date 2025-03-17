Samsun'da şehit kızına doğum günü sürprizi

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Gençlik Merkezi, Suriye'nin İdlib kentinde 26 Şubat 2020'de şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un Alaçam'da yaşayan ailesine sürpriz yapmak için Gençlik Merkezi gönüllüleri harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından evinden alınan minik Zeynep'e, doğum günü sürprizi öncesi şehir içinde küçük bir gezinti yaptırıldı.

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Ardından Zeynep Elibol, Gençlik Merkezinde hazır bekleyen gönüllüler tarafından alkışlarla karşılandı. Zeynep, ailesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleriyle kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Anne Özlem Elibol, kızının çok mutlu olduğunu belirterek Gençlik Merkezi gönüllülerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.