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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da şehit kızına doğum günü sürprizi | Son dakika haberleri

        Samsun'da şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Gençlik Merkezi tarafından şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un kızı Zeynep'e, 5'inci yaş günü için doğum günü sürprizi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:55
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        Samsun'da şehit kızına doğum günü sürprizi
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        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Gençlik Merkezi, Suriye'nin İdlib kentinde 26 Şubat 2020'de şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un Alaçam'da yaşayan ailesine sürpriz yapmak için Gençlik Merkezi gönüllüleri harekete geçti.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından evinden alınan minik Zeynep'e, doğum günü sürprizi öncesi şehir içinde küçük bir gezinti yaptırıldı.

        Ardından Zeynep Elibol, Gençlik Merkezinde hazır bekleyen gönüllüler tarafından alkışlarla karşılandı. Zeynep, ailesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleriyle kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

        Anne Özlem Elibol, kızının çok mutlu olduğunu belirterek Gençlik Merkezi gönüllülerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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        #yerel haberler
        #samsun haberleri
        #şehit şükrü elibol
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