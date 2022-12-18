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Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Samsun'da bir otomobil ve minibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Giriş: 18.12.2022 - 03:52 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA

Samsun'un Canik ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

E.İ'nin kullandığı 55 BJ 280 plakalı otomobil, çevre yolu viyadük altındaki Cezaevi Mahallesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 ADB 72 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.

Otomobil sürücü ile yanında bulunan Ş.T. (43), C.T. (6), B.İ. (11) ve S.İ. (14) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 40 dakikalık çalışma sonucunda yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Sürücü E. İ. kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

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