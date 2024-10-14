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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da küçük yaşta evlilik soruşturması: 5 gözaltı | Son dakika haberleri

        Samsun'da küçük yaşta evlilik soruşturması: 5 gözaltı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, küçük yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi gözaltına alınırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 07:05 Güncelleme: 14.10.2024 - 07:06
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        Samsun'da küçük yaşta evlilik soruşturması: 5 gözaltı
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        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için icra ettikleri devriye faaliyetinde, damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı.

        Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Samsun
        #Bafra
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