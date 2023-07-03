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Samsun'da evlat dehşeti! Babasını öldürdü, babaannesini yaraladı

Samsun Alaçam'da babasıyla tartışan kişi dehşet saçtı. Babasını pompalı tüfekle öldüren cani, babaannesini tüfeğin dipçiği ile başından yaraladıktan sonra evi ateşe verdi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 03.07.2023 - 06:53 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da evlat dehşeti! Babasını öldürdü, babaannesini yaraladı
Evlat dehşeti! Babasını öldürdü, babaannesini yaraladı
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AA

Samsun’un Alaçam ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren ve babaannesini de tüfeğin dipçiği ile başından yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Gökçeboğaz Mahallesi'nde, 23 yaşındaki D.A, babası Yaşar A. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde tartıştı.

BABASINI ÖLDÜRDÜ, BABAANNESİNİ YARALADI, EVİ ATEŞE VERDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası D.A, babasına önce evin avlusunda, daha sonra da yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ana yolda ateş etti.

Saldırıyı engellemeye çalışan babaanne Safinaz D'yi (68) de pompalı tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaralayan D.A, babasının bulunduğu evi de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba Yaşar A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babaanne Safinaz D. ise ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Baba Yaşar A'nın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp morguna gönderilirken, babaannenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirledi ve aracın gidiş güzergahında tedbir aldı.

Jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüphelinin bulunduğu aracı Etyemez Mahallesi mevkisinde durdurdu. Zanlı gözaltına alınırken, araçta saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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