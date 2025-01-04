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        Haberler Gündem Samsun'da bir kişinin yorgun merminin isabet ederek ölümüyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Güncel haberler

        Samsun'da bir kişi yorgun mermi ile ölmüştü: 1 tutuklama

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:24
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        Yorgun mermi ile ölmüştü: 1 tutuklama
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        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17 Ağustos 2024'te, Eğrikum Mahallesi'nde Raif Öntürk (68), tarlasında çalışırken yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 5 aydır süren titiz çalışmalar sonucunda, Öntürk'e isabet eden yorgun merminin, olay yerine yaklaşık bin 400 metre mesafede bulunan düğün eğlencesinde havaya ateş eden bir kişinin tabancasından çıktığı tespit edildi.

        Çalışmalar sonucunda silahı kullandığı belirlenen şüpheli S.A. ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturmaya devam eden ekipler, S.A.'nın silahı satın aldığı T.S.'yi de gözaltına alarak karakola götürdü.

        Söz konusu tabancanın T.S.'ye ait olduğu ve olayın ardından hırsızlık süsü vererek, tabancasının evinden çalındığı ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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