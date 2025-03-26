Samsun'da "Atık 360 Geri Kazan ve Dönüştür Projesi"

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik "Atık 360 Geri Kazan ve Dönüştür" projesi hayata geçirildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı kapsamında desteklenen proje, üniversitenin Çevre Topluluğu koordinasyonunda yürütülüyor.

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Daha önce "Kampüsten Kampüse İklim Hareketi" başlıklı projeyle ulusal düzeyde destek alan topluluk, bu kez "Atık 360" projesiyle ikinci kez ulusal proje statüsünde desteklenmeye hak kazandı. Proje, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

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Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, projenin tanıtımı için üniversitede düzenlenen toplantıda, insanlığın varoluşundan bu yana çevresini değiştirerek yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi.

İnsanlığın doğanın zenginliklerinden faydalanarak daha ileri uygarlıklara ulaşabildiğini söyleyen Yıldız, "İnsanlığın ilerlemesinin meydana getirdiği tüm olumlu gelişmeler doğanın cömertçe kullanılması nedeniyle sağlanmıştır. Ne var ki bugün içinde yaşadığımız uygarlık çağında gereksinimlerin temini için sadece doğanın kullanılması değil, doğanın tüketilerek ortadan kaybolmasına da tanıklık etmekteyiz." dedi.

Hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketiminin çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini belirten Yıldız, "Çevre kirlenmesini insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlamak mümkün. Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi yaşamsal önem arz etmeye başlamıştır. Unutmayalım ki evlatlara bırakacağımız temiz bir dünyadan daha kıymetli bir miras bulunmamaktadır." ifadesini kullandı. REKLAM Yıldız, çevre yönetiminin tüm dünyada en büyük sorunların başında geldiğine işaret ederek şöyle konuştu: "Bu anlamda verimliliğin artırılması, israfın önüne geçilmesi, çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması, çevre koruma bilincinin artırılması, duyarlı tüketici bilincine sahip olunmasının sağlanması noktasında 2017 yılında Cumhurbaşkanı'mızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde özünde tüketim alışkanlığını değiştirmeyi hedefleyen ve dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan Sıfır Atık Seferberliği başlatılmıştır. Bu projeyle atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanırken çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm bireylere verilen eğitimlerle de atık oluşumunun önüne geçilmesi hedeflenmekte ve çevreci bir yaşam kültürü hedeflenmektedir. Tüm insanların sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamalarının temel hakları olduğu düşüncesiyle temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temennisiyle sağlıklı bir gelecek diliyoruz."

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan da projeyle toplumda sıfır atık bilincinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. İnsanların uzun yıllar boyunca çevreyle uyum içinde hiçbir materyali israf etmeden yaşadıklarını belirten Turan, şunları kaydetti: "Geleneksel toplumlar kaynakları bilinçli kullanmışlar, yeniden kullanmışlar, geri dönüşüm hayatlarının doğal bir parçası olmuş ancak sanayi devrimi ve artan tüketim, doğal kaynakları hızla tüketmemize ve beraberinde daha fazla atık üretmemize yol açmıştır. Bugün atık yönetimi küresel bir kriz halini almıştır. Plastik kirliliği, aşırı tüketim, gıda israfı ve geri dönüşüm süreçlerindeki eksiklikler doğal kaynaklarımızı tehdit etmektedir ancak tüm bir olumsuzluklara rağmen sıfır atık bilinci her geçen gün daha fazla yayılmakta. Artık bireylerden kurumlara, özel sektörden kamu kuruluşlarına kadar herkes sürdürülebilir bir geleceğin sorumlu üretim ve tüketimle mümkün olduğunu bilmektedir."

Programa, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.