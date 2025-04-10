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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da 4 kişiye kumar cezası | Son dakika haberleri

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:09
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        Samsun'da 4 kişiye kumar cezası
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza verdi.

        Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

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