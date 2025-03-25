Samsun'da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Giriş: 25.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:08
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Takip edilen otomobili İlkadım ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, aracın bagajında 210 kilogram kaçak tütün buldu.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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