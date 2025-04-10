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        Haberler Gündem Güvenlik Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

        Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, kamyonda kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 01:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 02:04
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        İki ton etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapılan bir kamyonu durdurdu.

        AA'nın haberine göre; araçta yapılan aramada, e-ticaret sitelerinin logolarıyla kamufle edilen kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol bulundu.

        Kamyonun sürücüsü M.E. (47) gözaltına alındı.

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        #Son dakika haberler
        #Samsun
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