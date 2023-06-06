Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Samsun Ayvacık'ta heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda bazı mahallelerin yolu kapandı

Giriş: 06.06.2023 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun Ayvacık'ta heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı
AA

İlçeye bağlı kırsal Çarşıköy, Başalan, Çökekli, Çamlıkale, Esenyurt, Döngel, Döngelyatak, Kazancılı, Tiryakioğlu, Karaağaç, Terice, Yeniköy, Koçyurdu, Sahilköy ile Ortaköy mahallelerinin yollarında heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toprak kaymalarının yaşandığı Ardıç, Uğurlu, Güzelyurt, Gültepe, Yeşilçam, Karşıdöngel, Zafer, Kapıkaya, Osmanlı, Söğütpınar, Şenpınar, Gülpınar ile Yenice mahallelerinde ise yollarda hasar oluştu.

Yağışın durduğu bu mahallelerde belediye ekiplerince suyu tahliye ve yolu ulaşıma açma çalışmaları başlatıldı.

Yolda çökme meydana gelen Kazancılı Mahallesi'nde alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi
Kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.