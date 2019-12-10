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Şampiyonlar Ligi puan durumu 10 Aralık! Şampiyonlar Ligi maçları ve Galatasaray puan tablosu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkacak takımlar, büyük bir merakla bekleniyor. Devler Ligi olarak bilinen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam edemeyeceği kesinleşen temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne devam edebilmesi için puan durumu oldukça önemli. İşte 10 Aralık Şampiyonlar Ligi puan durumu ve maçları

10.12.2019 - 12:07 | Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi için nefesler tutuldu! Grup maçları bu hafta sona erecek. Bu akşam da oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. Son hafta Şampiyonlar Ligi maçları ve puan durumu haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU - 10 ARALIK

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL DEVAM EDER?

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

10 Aralık 20.55 Salzburg - Liverpool

10 Aralık 20.55 Napoli - Genk

10 Aralık 23.00 Chelsea - Lille

10 Aralık 23.00 Borussia Dortmund - Slavia Prag

10 Aralık 23.00 Lyon - RB Leipzig

10 Aralık 23.00 Benfica - Zenit

10 Aralık 23.00 Ajax - Valencia

10 Aralık 23.00 Inter - Barcelona

 

11 Aralık 20.55 Şahtar Donetsk - Atalanta

11 Aralık 20:55 Dinamo Zagreb - Manchester City

11 Aralık 23.00 Club Brugge - Real Madrid

11 Aralık 23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

11 Aralık 23.00 Leverkusen - Juventus

11 Aralık 23.00 PSG - Galatasaray

11 Aralık 23.00 Olympiakos - Kızılyıldız

11 Aralık 23.00 Bayern Münih - Tottenham

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