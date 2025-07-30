Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini alanlar belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu oynanan 5 maçla birlikte sona erdi. İşte tur biletini alan takımlar....
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.
Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)
Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)
Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)