        Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Devler Ligi hangi tarihte başlayacak? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü

        Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

        Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Yeni sezonda da milyonları ekrana toplayacak karşılaşmalar, futbolseverlere yine heyecan dolu anlar sunacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekip ise Galatasaray olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 15:44 Güncelleme: 10.09.2025 - 15:44
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Devler sahneye çıkıyor, futbol tutkunlarının beklediği sezon için geri sayım sona eriyor. Grup aşamasında 36 takım, yeni format doğrultusunda lig usulü mücadele edecek. Her takım, farklı kulüplerle toplam sekiz maça çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta fikstürü...

        • 2

          16 EYLÜL 2025 SALI

          19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

          19.45 PSV Eindhoven - Union Saint

          22.00 Juventus - Borussia Dortmund

          22.00 Real Madrid - Olympique Marsilya

          22.00 SL Benfica - Karabağ

          22.00 Tottenham - Villarreal

        • 3

          17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA

          19.45 Olympiakos - Pacos

          19.45 Slavia Prag - Bodo Glimt

          22.00 PSG - Atalanta

          22.00 Liverpool - Atletico Madrid

          22.00 Bayern Münih - Chelsea

          22.00 Ajax - Inter

        • 4

          18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

          19.45 Club Brugge - Monaco

          19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

          22.00 Manchester City - Napoli

          22.00 Frankfurt - Galatasaray

          22.00 Sporting Lizbon - Kairat

          22.00 Newcastle United - Barcelona

        • 5
