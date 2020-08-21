Şampiyonlar Ligi finali: Marseille merkezinde Paris Saint Germain tişört ve formaları yasaklandı

Fransa'nın Marseille kentinde Paris Saint Germain ile Alman Bayern Münih takımları arasında Pazar günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçı öncesi, kent merkezinde Paris Saint Germain takımının renklerini barındıran kıyafet ve aksesuarlar yasaklandı.

Fransız takımları Paris Saint Germain ve Olympique de Marseille ezeli rakipler. İki takım arasındaki rekabete Le Classique adı veriliyor.

Paris Saint Germain'in Alman Leipzig takımını yenerek, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi bile Marseille'da huzursuzluğa neden olmuştu.

Maçın ardından yüzlerce Marseille taraftarı PSG aleyhine marşlar söylemiş ve maytap atmış, PSG tişörtü giyen bir kişiye saldıran bir adam gözaltına alınmıştı.

Marseille'de polis önce PSG taraftarlarının Pazar günü kent merkezine girişini yasaklama kararı almıştı. Gelen tepkiler üzerine yasak sadece PSG renklerini barındıran kıyafetleri kapsayacak şekilde hafifletildi.