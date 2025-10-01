UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, son şampiyon PSG ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecanla beklenen müsabakada iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Peki, Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve kadroda yer almayacak isimler...