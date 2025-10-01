Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Barcelona, PSG'yi konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Barça, zorlu Newcastle deplasmanında 2-1 kazandı. Öte yandan Atalanta'yı konuk eden PSG, sahasında rakibini 4-0'lık skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, son şampiyon PSG ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecanla beklenen müsabakada iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Peki, Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve kadroda yer almayacak isimler...
BARCELONA- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona- PSG maçı 1 Ekim Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
BARCELONA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadi Olimpic Lluis'de oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR!
BARCELONA
Garcia - Arka adale
Raphinha - Kalça/Uyluk sakatlığı
Lopez - Kasık gerilmesi
Gavi - Diz sakatlığı
Ter Stegen - Sırt sakatlığı
Balde - Şüpheli
PSG
Marquinhos - Kalça/Uyluk sakatlığı
Doue - Baldır gerilmesi
Dembele - Uyluk kası gerilmesi
Kvaratskhelia - Şüpheli
Joao Neves - Şüpheli
Vitinha - Şüpheli
Ruiz - Şüpheli
BARCELONA MUHTEMEL 11
Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Garcia, Pedri, De Jong, Yamal, Olmo, Rashford, Torres
PSG MUHTEMEL 11
Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kang-In, Barcola, Mayulu
